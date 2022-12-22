Selen Görgüzel'den yine olay yaratacak asgari ücret açıklaması

Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

"Hesabı tabii ki erkek ödeyecek, yakışık alan budur. Eve misafir gelince de kahveyi kadın ikram eder, bu görsel olarak daha güzel duruyor. Zaten kadın-erkek dengesini şaşırttılar" diyen ve tepki çeken Selen Görgüzel yeni açıklamalarda bulundu.

Önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıyan şarkıcı Selen Görgüzel, bir muhabirin "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz?" sorusuna yanıt vermekten kendini alamadı.



"Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır. Kendiliğinden bir şey yapmak ister, yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine. Ben amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olması lazım. Masaya yumruğunu koyan adam gibi adam biri olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum hayatımda."