  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Selin Ciğerci annesinin isteğini kırmadı

Selin Ciğerci annesinin isteğini kırmadı

Selin Ciğerci annesinin isteğini kırmadı

Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci annesinin isteğini kırmadı.

Geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatarak silikonlarını büyüttüğünü itiraf eden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci imaj değişikliğine gitti.

Göğüs estetiğinden sonra saç rengini de değiştiren Ciğerci'nin değişiminin sebebi ise annesiymiş. Ciğerci annesinin istediğini kıramayıp saç rengini değiştirmiş.

Sarı saçlarını koyu renge boyatan Ciğerci yeni halini Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine 'nasıl olmuşum' diye sordu.

Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen paylaştığı videoda ''Saç rengimi beğendiniz mi? Annem çok istedi. 'Sana çok yakışacak, söz veriyorum' dedi. Galiba haklı ama gözüm alışmadı hâlâ'' dedi.

 Ciğerci'nin takipçilerinin çoğu sarı rengin daha çok yakıştığını söylese de Ciğerci "Böyle de güzel" yorumlarında bulundu.

Selin Ciğerci'nin zayıflığı da gözlerden kaçmazken suratındaki photoshop da sosyal medyada konuşuldu.

Etiketler selin ciğerci anne tarz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Etek boyu ölçen hakimin cezası bu oldu
TBB'de Metin Feyzioğlu'nun ilk rakibi belli oldu
Aslı Enver'in tekne tatilinden paylaştığı pozları olay oldu
Yargı Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili başvuruyla ilgili kararını verdi
Genç kızlara taş çıkartıyor: Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde
Ayak okşama görüntüleri ile gündeme gelen Hande Sarıoğlu'nun liseli konsepti yine olay oldu
Cübbeli Ahmet: ''Beni satsalar beş para etmem''
Türkiye'de koronavirüs için kullanılan ilaçlarda skandal iddia
Göbeklitepe'yi keşfeden Klaus Schmidt'in eşi saldırıya uğradı
Bu pozlardan sonra kim inanır Defne Samyeli'nin hem 49 yaşında hem de 2 çocuk annesi olduğuna...