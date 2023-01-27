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Selin Ciğerci ''Evlat edindim'' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi

Selin Ciğerci ''Evlat edindim'' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına ilişkin haberleri yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; basında ve sosyal medyada Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine ilişkin haberler ve paylaşımlar yer aldığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur.''

"EVLADIM YAKINDA GELECEK"

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan ve 3. kez nikah masasına oturacağını duyuran Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurmuştu. Çıra'nın paylaşımdan sonra açıklama yapan Ciğerci, evli olduğu dönemde bebeği evlat edindiklerini ve kendisinin bakacağını söyledi. Ciğerci konuyla ilgili sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı;

"Bir kere konuşacağım. Bu haberden kendilerine pay çıkarmak isteyen çok. Ben her zaman anne olacağım diyordum. Evet anne oldum, teyzesiniz! Beni tebrik edebilirsiniz. Eski eşimle evliyken başvurularımızı yaptık, evlat edinmek için tüm belgeler hazır. Evladım yakında gelecek. Uzun zamandır odası var. Eski eşimle barışmak gibi bir durum yok. Çocuk bende kalacak, istediği zaman gelip alacak.

Etiketler selin ciğerci evlat edinme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gökhan çıra
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