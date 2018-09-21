Selin Ciğerci ünlü modele ateş püskürdü

Selin Ciğerci, Burak Özçivit'e 'Yakışıklı' diye yorum yapan İranlı modele "Evli barklı adama yorum yapmaya utanmıyor musun" diye mesaj atarak takipçilerinden destek istedi.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, Burak Özçivit'in fotoğrafının altına 'Yakışıklı' diye yorum yapan İranlı model Mahlagha Jaberi'ye Instagramdan mesaj gönderdi. Ciğerci, evli bir adama yorum yapan modele tepki göstermeleri için takipçilerinden de yardım istedi.

"EVLİ BARKLI ADAMLARA MESAJ GÖNDERMEYE UTANMIYOR MUSUN?"

İranlı model Mahlagha Jaberi, Dubai'den fotoğraflar paylaşan Burak Özçivit'e 'yakışıklı' diye yorum yazmıştı.Bunun üzerine Özçivit, ünlü modeli engelledi. Yaşanan olaya tepki gösteren Selin Ciğerci ise modele mesaj atarak "Kız sen utanmıyor musun evli barklı adamlara yorum yazıyorsun. Kız adam mı kalmadı başkasının kümesine girmeye başladın ayıp" dedi.



