Selin Ciğerci'den boşanma itirafı: ''Severek ayrıldım''

Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak boşanan Selin Ciğerci, jüri üyesi olduğu Bir Başka Güzel programında duygu dolu anlar yaşadı. Ciğerci, ''Benimki aşk evliliğiydi. Severek ayrıldım'' dedi.

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Show TV'de yayınlanan Bir Başka Güzel yarışmasında jüri üyeliği yapan Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

"GÖKHAN'LA BİR DAHA EVLENMEM"

Yarışmada gelinlik konseptinden bahsederken biten evliliği hakkında konuşan Ciğerci, evliliğini kurtarmak için çok uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Gökhan Çıra ile bir daha asla evlenmeyeceğini söyleyen Ciğerci, "Boşandıktan sonra onun hayatına uzaktan bakınca doğru kararı verdiğimizi düşündüm" dedi.

"SEVEREK BOŞANDIM"

Sunucu Esra Eron'un "Mantık evliliği mi aşk evliliği mi?" sorusuna "Ben duygusal bir insanım benim için tabii ki aşk evliliği" cevabını veren Ciğerci, Gökhan Çıra ile severek boşandığını da itiraf etti. Konuşurken eski günlerini hatırlayan Ciğerci, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.

"EVLİLİKTE MANTIK VE PARA GERİ PLANDA"

Evlilikte maddiyata önem vermediğini söyleyen Ciğerci, "Benim için mantık ve para geri planda. İki oda bir salon evim olsun. Eşim de ben de işe gideyim. Akşam evde cips yiyip televizyon izleyelim" dedi.