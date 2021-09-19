Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan'la barışabilirim

Geçtiğimiz hafta futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, önceki akşam Kuruçeşme arenada Gülben Ergen'i izlemeye geldi. Ciğerci, evliliğe dair açıklamalarda bulundu.

Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra'nın iki yıllık evliliklerini 10 Eylül cuma günü Beykoz Adliyesi'nde sonlandırması gündem olmuştu. Çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı ifade edilmişti.

Boşanmanın ardından sık sık farklı iddialarla gündeme gelen Ciğerci Kuruçeşme arenada Gülben Ergen'i izlemeye gitti.

Muhabirlerin "Bekarlık sultanlık mı?" sorusuna Ciğerci "Benim için değil. Çünkü ben evliliğe, düzene bağlı bir kadınım. Ben öyle düşünmüyorum" cevabını verdi.



"GÖKHANLA BARIŞABİLİRİM"

Eski eşi Gökhan Çıra ile sık sık görüştüğünü söyleyen Ciğerci, "Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna ise "Olabilir, neden olmasın? Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" diyerek, evliliğe kapılarını açık bıraktı.

Öte yandan çocuk konusunun kendisini için kapandığını söyleyen Selin Ciğerci "Olmuyor malesef, o konu kapandı. Allah isteyen herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.



(Uçankuş)