Selin Ciğerci'nin gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra gönlünü bir basketbolcuya kaptıran Selin Ciğerci'nin sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

Futbolcu Gökhan Çıra ile tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Gönlünü bir basketbolcuya kaptıran Selin Ciğerci, aşk iddialarını doğrulayarak, ''Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor'' demişti.

İddialara göre; Selin Ciğerci, Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan Birsen'le aşk yaşıyor. 37 yaşındaki Selin Ciğerci'nin Metecan Birsen'den 11 yaş büyük olması dikkat çekti.