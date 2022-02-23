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Selin Ciğerci'nin karın kasları olay oldu

Selin Ciğerci'nin karın kasları olay oldu

Gökhan Çıra'dan yeniden evlenme teklifi alan Selin Ciğerci, spor salonundan karın kaslarını sergiledi.

Eylül 2021'de anlaşmalı olarak boşanan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, sürpriz bir kararla yeniden evleniyor. Son dönemdeki müthiş değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Ciğerci, 13 kilo verdi. Sıkı bir spora başlayan Ciğerci, paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

Son olarak karın kaslarını göstermek için poz veren Ciğerci paylaşımına da "Karın kaslarım 'merhaba' demeye başladı" notunu düştü.

Etiketler selin ciğerci spor spor salonu karın kası kas
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