Selülitlerinin olmadığını göstermek için bacaklarını açtı

Kış boyunca yoğun tempoda çalışan şarkıcı Lerzan Mutlu, yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor.

Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğraflarını paylaşan Mutlu, bu sefer de bacaklarını açarak video çekti.

"SELÜLİT YOK"

Lerzan Mutlu, bacaklarında herhangi bir selülit olmadığını ispatlamak için peş peşe videolar paylaştı.

Üzerinde derin yırtmaçlı yeşil kıyafetiyle birden fazla video paylaşan Mutlu, görüntülerin üzerine 'No selülit' yazarken sürekli olarak bacaklarını açtı.

Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımlarıyla gündeme gelen Mutlu çok sayıda beğeni almış; Seda Sayan ve Demet Akalın’dan da kendisine övgü dolu yorumlar gelmişti.