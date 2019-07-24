  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 24 Temmuz 2019 16:17

Selülitlerinin olmadığını göstermek için bacaklarını açtı

Yaz aylarını tatil yaparak geçiren şarkıcı Lerzan Mutlu, bacaklarında selülit olmadığını göstermek için bacaklarını açmayı tercih etti. Mutlu giydiği yeşil elbisesiyle bacak şov yaptı.

A+ A-

Kış boyunca yoğun tempoda çalışan şarkıcı Lerzan Mutlu, yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor.

Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğraflarını paylaşan Mutlu, bu sefer de bacaklarını açarak video çekti.

"SELÜLİT YOK"

Lerzan Mutlu, bacaklarında herhangi bir selülit olmadığını ispatlamak için peş peşe videolar paylaştı.

Üzerinde derin yırtmaçlı yeşil kıyafetiyle birden fazla video paylaşan Mutlu, görüntülerin üzerine 'No selülit' yazarken sürekli olarak bacaklarını açtı.

Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımlarıyla gündeme gelen Mutlu çok sayıda beğeni almış; Seda Sayan ve Demet Akalın’dan da kendisine övgü dolu yorumlar gelmişti.

lerzan mutlu , selülit
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM