''Selvi Boylum Al Yazmalım''ın tüm hakları bağışlandı

156 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerine devam eden ve bağışlarla eğitime desteğini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, ünlü sinemacı Ali Özgentürk’ün eserlerinin yeni hak sahibi oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ali Özgentürk çok kıymetli bağışla yayınlanmış ve yayınlanmamış 100’e yakın eserin mali haklarını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışladı. Böylece; eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka’ya bağışlanmış oldu. Ali Özgentürk’ün bu bağışı; yüzlerce, çocuğumuzun hayatını değiştirecek.”

Söz konusu bağış kapsamında şu eserler yer alıyor:

– 1977 yılında Atıf Yılmaz’ın çektiği; Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlanan hepimizin yakından bildiği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ adlı eserin senaryosu;

– Yine senaryosunu yazdığı ve filme çekilen ‘Hazal’ isimli eser

– ‘At’, ‘Su da Yanar’, ‘Mektup’, ‘Beni Sev’, ‘Kalbin Zamanı’, ‘Görünmeyen’, ‘Yengeç Oyunu’, ‘Balalayka’ adlı filme çekilmiş sekiz eserin senaryo ve hikayeleri;

– 70 adet filme çekilmemiş senaryo ve hikaye;

– Yayınlanmış dört kitabı (‘Ali Özgentürk Filmleri Senaryo Kitapları’, ‘Tanıklıklar’ – Adam Yayınevi, ‘Oğul Oğul’ – Mitos Boyut Yayınevi, ‘Gizli Defterlerim’ – Kırmızı Kedi Yayınevi);

– Henüz yayınlanmamış altı kitabının tüm hakları.

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Sait Faik Abasıyanık da bağışlamıştı

1954 yılında hayatını kaybeden şair ve yazar Sait Faik Abasıyanık’ın da tüm eserleri yazarın vasiyeti üzerine annesi tarafından Darüşşafaka Cemiyetine bağışlanmıştı. Sait Faik Abasıyanık’ın bu bağışı, bugüne kadar Darüşşafaka’da okuyan binlerce çocuğun eğitimine destek oldu.