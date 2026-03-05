  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Semicenk'ten kötü hHaber: Apar topar hastaneye kaldırıldı

Semicenk'ten kötü hHaber: Apar topar hastaneye kaldırıldı

Semicenk'ten kötü hHaber: Apar topar hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:

Müzik dünyasının son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan Semicenk, evinde yaşadığı talihsiz bir kaza ile hayranlarını korkuttu. Aniden fenalaşarak baygınlık geçiren genç sanatçının, düşme sırasında başını sert bir zemine çarptığı öğrenildi.

Dijital platformlarda izlenme ve dinlenme rekorları kıran genç kuşağın sevilen sesi Semicenk, bugün öğle saatlerinde evinde görünmez bir kaza geçirdi. Edinilen bilgiye göre; evinde tek başınayken aniden fenalaşan ünlü sanatçı, dengesini kaybederek yere yığıldı.

Kafasına 7 Dikiş Atıldı

Baygınlık geçirdiği sırada başını sert bir cisme çarpan Semicenk, yakınları tarafından acil servise götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak çarpmanın etkisiyle açılan yaraya 7 dikiş atıldığı öğrenildi.

Hastaneden İlk Mesaj: "İyiyim"

Hayranlarını derin bir endişeye sevk eden kazanın ardından Semicenk, sosyal medya hesabı üzerinden beklenen açıklamayı yaptı. Bir arkadaşıyla birlikte hastane ortamından paylaşım yapan genç şarkıcı, hayati bir tehlikesinin bulunmadığını ve dinlenmeye çekildiğini belirterek takipçilerine "iyiyim" mesajı verdi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi
İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Etiketler semicenk hastane dikiş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama MSB'den füze krizi sonrası çok sert uyarı: ''Kimden gelirse gelsin...'' MSB'den füze krizi sonrası çok sert uyarı: ''Kimden gelirse gelsin...'' Siyasi yasağı isteniyordu; Ekrem İmamoğlu hakkındaki ''çirkin'' davası düştü Siyasi yasağı isteniyordu; Ekrem İmamoğlu hakkındaki ''çirkin'' davası düştü İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Dün Türkiye bugün Azerbaycan... Nahçıvan Havalimanı'na İHA düştü! Dün Türkiye bugün Azerbaycan... Nahçıvan Havalimanı'na İHA düştü! Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için enflasyon zam farklarını tek tek hesapladı Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için enflasyon zam farklarını tek tek hesapladı İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! Uyuşturucu test sonucunu çok sert ifadelerle açıkladı! Uyuşturucu test sonucunu çok sert ifadelerle açıkladı! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı