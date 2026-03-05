Semicenk'ten kötü hHaber: Apar topar hastaneye kaldırıldı

Müzik dünyasının son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan Semicenk, evinde yaşadığı talihsiz bir kaza ile hayranlarını korkuttu. Aniden fenalaşarak baygınlık geçiren genç sanatçının, düşme sırasında başını sert bir zemine çarptığı öğrenildi.

Dijital platformlarda izlenme ve dinlenme rekorları kıran genç kuşağın sevilen sesi Semicenk, bugün öğle saatlerinde evinde görünmez bir kaza geçirdi. Edinilen bilgiye göre; evinde tek başınayken aniden fenalaşan ünlü sanatçı, dengesini kaybederek yere yığıldı.

Kafasına 7 Dikiş Atıldı

Baygınlık geçirdiği sırada başını sert bir cisme çarpan Semicenk, yakınları tarafından acil servise götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak çarpmanın etkisiyle açılan yaraya 7 dikiş atıldığı öğrenildi.

Hastaneden İlk Mesaj: "İyiyim"

Hayranlarını derin bir endişeye sevk eden kazanın ardından Semicenk, sosyal medya hesabı üzerinden beklenen açıklamayı yaptı. Bir arkadaşıyla birlikte hastane ortamından paylaşım yapan genç şarkıcı, hayati bir tehlikesinin bulunmadığını ve dinlenmeye çekildiğini belirterek takipçilerine "iyiyim" mesajı verdi.