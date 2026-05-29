Semiha Yankı'nın ''benim bayramım değil'' sözlerine tepki yağdı

1975 Eurovision temsilcimiz Semiha Yankı, X hesabından yaptığı "Kurban Bayramı benim bayramım değil, kutlamıyorum" paylaşımıyla sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelen eleştiriler üzerine geri adım atmayan ünlü şarkıcı, "Sevmek zorunda değilim" diyerek tartışmaları daha da alevlendirdi.

Türkiye'yi 1975 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda unutulmaz 'Seninle Bir Dakika' adlı eseriyle temsil eden usta sanatçı Semiha Yankı, Kurban Bayramı tatilinde yaptığı çarpıcı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin ve Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü şarkıcı, milyonlarca vatandaşın kutladığı bayramla ilgili şahsi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla okların hedefi haline geldi.

"Bu Bayram Benim Bayramım Değil"

Kurban Bayramı'nın maneviyatına ve kutlama pratiklerine yönelik kişisel görüşünü açıkça dile getiren Yankı, yaptığı ilk paylaşımda "Bu bayram benim bayramım değil.. O yüzden kutlamıyorum" ifadelerini kullandı. Bu kısa ama keskin mesaj, dakikalar içinde binlerce kullanıcının dikkatini çekti ve sanatçıya yönelik yoğun bir eleştiri yağmuru başladı. Birçok kullanıcı, dini ve geleneksel değerler üzerinden Yankı'yı saygısızlıkla suçlarken, bazı takipçileri ise bu sözleri gereksiz bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Geri Adım Atmadı: "Size Ne Kardeşim?"

Sosyal medyada adeta bir linç kampanyasına dönüşen tepkilerin ardından sessiz kalmayı tercih etmeyen Semiha Yankı, eleştirilere çok daha sert bir üslupla yanıt verdi. Kendisini hedef alan kullanıcılara karşı kişisel özgürlük vurgusu yapan usta isim, ikinci paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu bayramı sevmiyorum dedim ortalık karıştı. Size ne kardeşim ben sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim. Siz istediğinizi sevin bana ne..." Yankı'nın bu tavizsiz duruşu, X platformunda günün en çok tartışılan ve etkileşim alan konularından (Trend Topic) biri oldu.