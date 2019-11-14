Sen Anlat Karadeniz dizisi final yapınca tarz değiştirdi

Yayınlandığı günden beri tepki çekmesinin yanı sıra reyting listelerinde hep birinci sırada yer alan Sen Anlat Karadeniz dizisi dün akşam 64'üncü bölümüyle final yaptı. Dizinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu ise çekimlerin bitmesiyle soluğu kuaförde aldı.

DİZİ FİNAL YAPINCA İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Dizide zorla evlendirildiği eşinden şiddet gören bir kadının hayatını oynayan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, Trabzon'da gerçekleşen çekimlerin sona ermesiyle saçlarını kestirdi. Dizisinin final yapmasıyla alakalı herhangi bir paylaşım yapmayan Helvacıoğlu, yeni imajıyla poz vererek onu paylaştı. Oyuncu fotoğrafına "Yeni bir ben" notunu düştü.

BEĞENİ REKORU KIRDI

İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı fotoğrafa yorum yağarken kısa sürede 244 bin beğeniye ulaştı. Helvacıoğlu'nun takipçileri ise fotoğrafa nazar boncuğu emojisi koyarak oyuncuya destek oldu.