''Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü''nün sinema uyarlaması Netflix'e geliyor

Yılmaz Erdoğan'ın en bilinen ve yıllarca kapalı gişe oynayan tiyatro oyunu Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? film formatında Netflix'e geliyor.

'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?' sinemaya uyarlandı. Film, 9 Nisan'da Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Hazırlıkları tamamlanan filmin prömiyer tarihi belli oldu ve ilk tanıtım videosu yayınlandı. Netflix Türkiye'nin yaptığı tarih duyurusuna göre film, 9 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak ve izleyiciyle buluşacak.

Filmin başrolünde, daha önce Demet Akbağ'ın canlandırdığı karakteri oynayacak olan Ecem Erkek bulunuyor. İlk tanıtımda önce orijinal versiyondan görüntüler aktarılırken, daha sonra Ecem Erkek ve performansı birkaç sahneyle tanıtılıyor.

Senaryo Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Her Şey Aşktan ve Acı Tatlı Ekşi filmleriyle tanınan Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ecem Erkek dışında, Yılmaz Erdoğan, Atakan Çelik, Merve Dizdar, Devrim Yakut, Ushan Çakır, Bülent Çolak ve Engin Alkan gibi isimler bulunuyor.

OYUNUN KONUSU

Tiyatro oyununda, 1948 yılında İstanbul'da doğan Gülseren, dört rakamlı sayıları aklından çarpabilen üstün zekalı bir kadındır. Oyun 50 yıllık bir dönemde, arka planda Türkiye'nin panaroması eşliğinde Gülseren'in hayatından kesitler sunmaktadır.