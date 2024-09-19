Senarist Can Sinan Tekgündüz hayatının kaybetti

'Tatar Ramazan', 'O Hayat Benim' ve 'İffet' gibi dizilerin senaristi olan Can Sinan Tekgündüz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybetti.

Can Sinan Tekgündüz'ün vefat haberini, Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından duyurdu. Hamdi Alkan, yaptığı paylaşımda, "Can dostumuz, birlikte gülüp birlikte ağladığımız, sinema ve televizyon dünyamızın başarılı senaristlerinden Can Sinan Tekgündüz'ü geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. Cenaze detaylarını netleştikçe duyuracağız" ifadelerini kullandı.