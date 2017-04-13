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  1. 13 Nisan 2017 20:17

Şener Şen ekranlara geri dönüyor

Usta oyuncu Şener Şen sessizliğini yeni bir filmle bozmaya hazırlanıyor.

Şener Şen ekranlara geri dönüyor
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Usta oyuncu Şener Şen, beyazperdede sessizliğini Yavuz Turgul'un çekeceği bir filmle bozmaya hazırlanıyor. Onlarca dizi teklifini reddeden Şener Şen beyazperdede Yavuz Turgul tercihini değiştirmiyor.

Son dönemlerde adı pek çok popüler diziyle anılan Şener Şen, bu projelerde olmayı reddetti. sinema için sadece Yavuz Turgul’la çalışmayı tercih eden Şen, şimdilerde yeni bir film için hazırlanıyor. Turgul’un Şener Şen’le oynayacak başrol kadın oyuncu tercihiyse son derece dikkat çekici. Usta yönetmen, Şen’e eşlik edecek kadın oyuncuda hiçbir estetik operasyon geçirmeme şartı arıyor.

yönetmen , film , şener şen