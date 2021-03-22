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Seni Çok Bekledim dizisinde ayrılık

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama olan ve olay döngüsünü izleyicilere heyecanlı bir şekilde yansıtmayı başaran Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölümünde bir ayrılık yaşanacak.

Sibel karakterine  hayat veren, uzun süredir de bu yapımda bulunan Nihan Büyükağaç ne yazık ki son bölümde bizlere veda etti.

 Erken ayrılma planlarından dolayı izleyiciler bu duruma bir hayli bozulmuş durumda.

Kadir ve Ayliz karakterlerinin beklenmedik tanışması sonrası yaşanan hayat hikayesini konu alan dizi, mucizlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gerçek esintilerden parça bulunan dizi, son haftlarda izlenmelerini arttırıyor. Dizinin yeni bölümleri ise her Cuma saat 20.00'da yayınlanmaktadır.

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