Seranay Sarıkaya'dan sevişme sahneleriyle ilgili açıklama

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Seranay Sarıkaya ve Mehmet Günsür’ün açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Bir anda ekranın en ateşli çifti oldunuz. Aranızdaki elektrik izleyeni çarpıyor. Önceden tanışıyor muydunuz?

Serenay Sarıkaya: Birkaç defa karşılaşmıştık ama ilk defa birlikte çalışıyoruz. Ofiste de (menajerlik ofisi, ID İletişim) Mehmet’in adını çok duyuyordum. Bana hep “Sen onun kadın versiyonusun, o senin erkek versiyonun” derlerdi. Bir araya gelince ortaya nasıl bir şey çıkacak diye çok merak ediyorduk.

Nasıl bir şey çıktı sizce?

Serenay Sarıkaya: Gerçekten sete girdiğimiz an enerjilerimiz aynı noktada buluştu. Biz setin sevgi pıtırcıklarıyız. Sabahları sete büyük bir neşeyle gelip herkesi öpüp kucaklayıp güzel enerjiler verip işe öyle başlıyoruz.



‘Fi’, dijital bir platformda yayımlanan ilk dizilerden biri. İnternet dizileri izleyiciye neler sağlayacak?

Serenay Sarıkaya: Daha özgün, çeşitlilik anlamında daha zengin işler görebileceğiz. Herkese bir umut kapısı...Zeki olmak zorundasın◊ Bir bölüm 170 dakika değil de 60 dakika olduğunda neler değişiyor?

Mehmet Günsür: Zeki olmak zorundasın. Bir şeyi en iyi şekilde anlatmak için sadece bir sahnelik şansın var. Yazan en iyi şekilde yazmak, oynayan en iyi şekilde oynamak ve çeken en iyi şekilde çekmek zorunda.

Sevişme sahneleriniz çok konuşuluyor. Bu durum size ne hissettiriyor?

Serenay Sarıkaya: Duru ve Deniz, iki sevgili. Hikâyede çatışmalarını da yakınlaşmalarını da görüyoruz. O sahneler ‘Fi’nin tamamını oluşturmuyor, biz bambaşka bir hikâye anlatıyoruz. Zaten ‘Fi’yi takip edenler de bunun farkında.

Mehmet Günsür: Ne yazık ki bu, ülkemizde tabular arasında birinci sırada. Bu durumun ancak eğitimle aşılabileceğini düşünüyorum.

Birbiriniz hakkında ne söylersiniz?

Serenay Sarıkaya: Mehmet denince aklıma ilk müzik geliyor. Sonra neşe... Doğal ve insana iyi gelen bir duygusu var. Onu çok seviyorum.

Mehmet Günsür: Ne kadar şaşırtıcı olur bilmiyorum ama çok güzel... İçi güzel, dışı güzel... Her şeyin içindeki pozitifliği görmesi çok değerli. Söylediği tek bir cümle bile seni uyandırmaya yetiyor.

Sizi en iyi anlatan emoji?

Serenay Sarıkaya: Kafasında hare olan gülen surat.

Mehmet Günsür: Gülen surat, elleri yanda.