Seray Sever de ''bikini sezonunu'' açtı

Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile çektiği videoyu paylaşınca beğeni topladı.

Bir süredir 'Doya Doya Moda' adlı moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever bikinili haliyle dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu ve sunucu Seray Sever, kendisinden on yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefası yaptı.

Sever eşinin isteklerini kameraya alırken bir yandan da siyah bikinisiyle teknede boy gösterdi.

Seray Sever'in kendisinden 10 yaş küçük eşiyle çektiği videoyu paylaşırken paylaşımı yoruma kapaması da gözlerden kaçmadı.