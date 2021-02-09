Seray Sever kendisini eleştirenlere yanıt verdi

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever son paylaşımıyla olay oldu.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Seray Sever, üniversitesinden yaşananlar gündemdeyken okulunun logosunu paylaştı.

Yoğun eleştiri alan Seray Sever gelen yorumların dışında bir de takipçi kaybetti.

Gelen tepkilerin üzerine sessizliğini koruyan Seray Sever, hikayesinde bir gönderme yaptı.

Sever paylaşımında "Ya hadi işine bak" yazısını paylaştı.