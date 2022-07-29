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Seray Sever'den pahalılık isyanı: ''1500 dolardan kapı açıyorlar''

Seray Sever'den pahalılık isyanı: ''1500 dolardan kapı açıyorlar''

3 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan oyuncu Seray Sever, dadı ücretlerine isyan etti.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in, oğulları Kurt Efe için tuttukları bakıcıya ödedikleri ücret sosyal meydada gündem oldu. 2018'de Eray Sünbül ile evlenen ve üç ay önce de ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan sunucu Seray Sever de aynı durumdan dert yandı.

İstenen yüksek ücretlere dikkat çeken Seray Sever Instagram sayfasında şu notu paylaştı:

"Bir de ikizleri düşünün! Yabancı dadılar 1500 dolardan kapı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor..."

 

Etiketler seray sever bakıcı ücretleri dadı ücreti
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