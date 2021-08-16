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Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozu olay oldu

Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozu olay oldu

Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile birlikte yataktan bir pozunu paylaşınca beğeni topladı.

Son dönemde Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

Seray Sever programının final yapmasının ardından soluğu Bodrum'daki eşi Eray Sünbül'ün yanına attı.

 

Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta pozunu paylaşan Sever'e beğeni yağdı. Sever eşi ve kedisiyle pozunu yoruma kapatarak paylaşınca hayranlarının ilgisini çekti.

Etiketler yatak pozu seray sever eşi
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