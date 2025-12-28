  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sercan Yaşar itirafçı mı oldu ? Dikkat çeken açıklama...

Sercan Yaşar itirafçı mı oldu ? Dikkat çeken açıklama...

Güncelleme:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandıktan bir süre sonra "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalandığı iddia edilen ve tahliye olan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar hakkındaki "itirafçı oldu" iddiaları için sessizliğini bozdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar'ın savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalandığı iddia edilmiş ve Yaşar tahliye edilmişti.

Sercan Yaşar, hakkındaki; "Etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kaldı" iddialarını yalanladı.

 Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sercan Yaşar, serbest bırakılma kararının etkin pişmanlıkla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek mahkeme karar tutanağını da paylaştı.

Cem Küçük: ''Bürokratlar, ekonomistler var''

Hatırlanacağı gibi gazeteci Cem Küçük, fenomen Sercan Yaşar hakkında "Tutuklanınca her şeyi anlattı" iddiasını ortaya atmış uyuşturucu soruşturması hakkında "Bürokrat, bürokrasiden olduğu var. Ekonomistler var" demişti.

Küçük şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sercan Yaşar diye bir tane influencer bir çocuk var. Cinsel şeyi bizi ilgilendirmez ama onun telefonundan. O çocuğun kendi anlattığı ifadelerini ben okudum. Ben diyor ‘uyuşturucu satıyorum’. Medya şirketi kurdum. Kamufleydi o diyor. Zaten polisi savcıyı görünce dökülmüş. Onun telefonundan zaten Mehmet Akif onun telefonundan çıkıyor. Hani diyorlar ya Mehmet Akif’e operasyon ve benzeri diye. Öyle bir şey yok. Hani siyasi bir operasyon yok. Oradan geliyor. Daha büyüyebilir ama o bugün adı geçenler var mı yok mu onu bilmiyorum. Şamil abinin dediği isim kim? Bir tahminim var ama söyleyemem. Şamil abi açıklasın kim olduğunu diyemem çünkü ayıp olur. Elimde bir delil yok. Yani bir görüşüm var tabii elbette ama bu genişler ama böyle 400-500 kişi değil bir 50-100 kişiye uzanacak. Bürokrat, bürokrasiden olduğu var. Ekonomistler var."

Sercan Yaşar'dan açıklama

Sercan Yaşar bugün avukatı İbrahim Atakan Sert aracılığıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olarak tahliye edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Yaşar, adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini söyledi.

Sercan Yaşar’ın avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm kamuoyunun da bildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Müvekkilimiz Sercan Yaşar, yürütülen soruşturma dosyasında kötü niyetli ve asılsız bir ihbardan kaynaklı şüpheli olarak yer almıştır. İsnat edilen suça ilişkin müvekkilimizin ikametinde gerçekleştirilen arama ve el koyma faaliyeti akabinde uyuşturucu madde ticaretine konu olabilecek nitelik ve miktarda herhangi bir uyuşturucu madde, hassas terazi, paketleme materyali, suçtan elde edildiği iddia edilebilecek para gibi herhangi bir somut delil ele geçirilmemiştir. Ancak müvekkilin ifade işlemleri sırasında cep telefonu şifrelerini kolluk görevlilerine vermiş olmasına rağmen, arama ve gözaltı sürecinde anksiyete rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı panik hali içerisinde WhatsApp uygulamasını sildiği iddiası, suçla bağlantısı ortaya konulmaksızın tutuklama kararına gerekçe yapılmıştır.

Soruşturmanın geldiği aşamada İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, müvekkilin sabit ikametgah sahibi olması, kaçma veya saklanma şüphesini destekleyen tek bir somut olgunun dahi bulunmaması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın istisnai ve son çare niteliğinde bir koruma tedbiri olması ve ölçülülük ilkesinin açıkça ihlal edilmesi hususlarını birlikte değerlendirerek; dosya bakımından tutuklama tedbirinin zorunlu olmadığına, beklenen amacın adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle sağlanabileceğine hükmetmiş ve bu gerekçelerle müvekkilin tahliyesine karar vermiştir.

Bu noktada açıkça vurgulamak gerekir ki; müvekkil Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı yönündeki iddialar hukuken ve fiilen imkânsızdır. Zira etkin pişmanlık, ancak kişinin atılı suçu işlediğini kabul etmesi ve bu suçun ortaya çıkarılmasına katkı sunması halinde gündeme gelebilen bir kurumdur.

Türk Ceza Kanunu'nun 192. maddesinde düzenlenen bu hüküm, suçu sabit hale gelen kişiler bakımından yalnızca cezada indirim öngörmekte olup, cezasızlık sonucunu doğurmaz. Oysa müvekkilimiz yönünden, soruşturmanın başından itibaren yapılan tüm inceleme ve değerlendirmeler, isnat edilen suçun işlendiğine ilişkin şüpheyi dahi son derece zayıflatmıştır.

Bu nedenle, müvekkilin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı yönündeki iddialar, hukuki dayanaktan tamamen yoksun, gerçeğe aykırı ve kamuoyunu bilinçli biçimde yanıltmaya yönelik açıklamalardan ibarettir. Buna rağmen, bazı basın ve sosyal medya mecralarında müvekkilimizin gerçeğe aykırı biçimde suçlu gibi gösterildiği, tahliye ve adli kontrol kararının içeriği bilinçli şekilde çarpıtıldığı ve kamuoyunun kasten yanıltıldığı görülmektedir.

Müvekkil, henüz soruşturma aşamasında olmasına rağmen, gerçeğe aykırı haberler ve sorumsuz paylaşımlar yoluyla açık bir itibar suikastine maruz bırakılmış, kişilik hakları ağır şekilde ihlal edilmiştir. Bu nedenle; müvekkilimizin masumiyet karinesini ihlal eden, gerçeğe aykırı bilgi yayan ve itibar zedelemeye yönelik yayın, paylaşım ve yorumlar hakkında cezai ve hukuki tüm yollara başvurulacak, sorumlular hakkında ivedilikle hukuki işlem başlatılacaktır."

 

text-ad

Bu Haberleri Kaçırma...

Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı 11:43
Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı
Final yapan dizinin set çalışanı otel odasında öldürüldü 16:26
Final yapan dizinin set çalışanı otel odasında öldürüldü
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu 15:47
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Bozkırın ortasında yetişiyor! Tonlarcası Rusya ve Japonya'ya gönderiliyor 17:49
Bozkırın ortasında yetişiyor! Tonlarcası Rusya ve Japonya'ya gönderiliyor
Sokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık kan gölüne döndü 15:21
Sokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık kan gölüne döndü
Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin 11:40
Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin
Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı 09:37
Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı
İstanbul'da facia! İşçi servisi şarampole uçtu 17:52
İstanbul'da facia! İşçi servisi şarampole uçtu
Etiketler sercan yaşar sosyal medya fenomen uyuşturucu soruşturması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücret zammını doğru tahmin eden AK Partili isim emekli maaşı zammı tahminini açıkladı Asgari ücret zammını doğru tahmin eden AK Partili isim emekli maaşı zammı tahminini açıkladı Hayvan barınağında ötanazi iddiasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''barınak'' açıklaması Hayvan barınağında ötanazi iddiasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''barınak'' açıklaması Marketlerdeki naylon poşette 2026 yılı zammı belli oldu Marketlerdeki naylon poşette 2026 yılı zammı belli oldu Ünlü rapçi ve Miss Türkiye güzeli gözaltına alındı! Ünlü rapçi ve Miss Türkiye güzeli gözaltına alındı! Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru bilen araştırma şirketi 2025'in son seçim anketini açıkladı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru bilen araştırma şirketi 2025'in son seçim anketini açıkladı Gece kulübünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Cam bardakla dehşet saçtı Gece kulübünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Cam bardakla dehşet saçtı İstanbul'un katilleri kamerada: Tonlarcasını getirip son yeşil alana döküp duruyorlar! İstanbul'un katilleri kamerada: Tonlarcasını getirip son yeşil alana döküp duruyorlar! Marketin indirimli ve hediye çekli açılışı için binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirdi! Marketin indirimli ve hediye çekli açılışı için binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirdi! İstanbul'da asgari ücret protestosu; bu sloganlarla yürüdüler! İstanbul'da asgari ücret protestosu; bu sloganlarla yürüdüler! Bolu Dağı tüneli çıkışında zincirleme kabus: 6 araç birbirine girdi! Bolu Dağı tüneli çıkışında zincirleme kabus: 6 araç birbirine girdi!
Polisin şüphelendiği 2 kişinin kaldığı otel odasından çıkanlar polisi de şoke etti! Polisin şüphelendiği 2 kişinin kaldığı otel odasından çıkanlar polisi de şoke etti! İşte Türkiye'de tarımın, üretimin can çekiştiğinin en acı görsel kanıtı! İşte Türkiye'de tarımın, üretimin can çekiştiğinin en acı görsel kanıtı! Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Gülben Ergen ''tesettürlü kadının elini bıraktı'' diye linç edildi! Gülben Ergen ''tesettürlü kadının elini bıraktı'' diye linç edildi! Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ili bembeyaz gelinliğini giydi! Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ili bembeyaz gelinliğini giydi! Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı Galatasaraylı Osimhen ve Beşiktaşlı Ndidi attı, Nijerya uçtu! Galatasaraylı Osimhen ve Beşiktaşlı Ndidi attı, Nijerya uçtu! Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı