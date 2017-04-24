Serdar Ortaç: Bana lütfen siyaset sormayın

Geçtiğimiz günlerde referandum sonuçları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, siyasete veda etti.

Akşam gazetesine konuşan Ortaç, "Sayın Cumhurbaşkanımız benim yaşadığım dönemin en güçlü ve en büyük lideridir. Erdoğan'dan iyisi yok. Ben Erdoğan'ı sevemez miyim, bunda ne yanlış var?" demişti.

"BANA SİYASET SORMAYIN"

Sosyal medyada olay olan sözlerin ardından Ortaç'tan açıklama geldi. Amacının insanları birleştirmek olduğunu söyleyen Ortaç "Bana 'çocuk ne zaman' diye sorun ama siyaset sormayın. Ben birleştirici olmaya çalıştım ama demek ki beceremedim." dedi.

Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok