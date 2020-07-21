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  3. 21 Temmuz 2020 14:42

Serdar Ortaç: ''Binlerce kez özür diliyorum, Allah benim belamı versin''

Serdar Ortaç, Magazin Gazetecileri Derneği’nin 10 Şubat 1999’da düzenlediği 'Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması' ödül töreninde Ahmet Kaya'nın linç edilmesi ve ülkeyi terk etmeye zorlanması olayı nedeniyle çok pişman olduğunu söyledi.

Serdar Ortaç: ''Binlerce kez özür diliyorum, Allah benim belamı versin''
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Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği’nin 10 Şubat 1999’da düzenlediği 'Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması' ödül töreninde “Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum” ifadelerine tepki gösteren Serdar Ortaç, sahneye çıkıp Sibel Can’ın “Padişah” şarkısını “Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil/ Atatürk yolunda tüm Türkiye/ bu vatan bizim/ ellerin değil” şeklinde okumuştu.

Ortaç, şarkının ardından 10. Yıl Marşını söyledikten sonra ise konuklar, Ahmet Kaya’yı linç etti ve çatal bıçak fırlattı.

'Pişmanım'

Kaya, yaşananların ardından yurt dışına gitti ve 16 Kasım 2000 tarihinin sabahında geçirdiği kalp krizi sonucu Paris’te hayatını kaybetti. Serdar Ortaç ise katıldığı Katarsis adlı programda açıklama yaparak pişman olduğunu dile getirdi:

“O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için… Herkes diyor ki, ‘çatal attın’. Hiçbir şey atmadım. Orada marş oku dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin…” dedi.

 

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