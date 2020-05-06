Serdar Ortaç eleştirilere cevap verdi

Serdar Ortaç önceki gün Bebek Sahili’nde bisiklet kullanırken görüntülendi. Yorulup bir banka oturan şarkıcı, “Bisiklet sürdüm, yoruldum ve arabamı çağırdım şimdi de... Instagram’daki canlı yayınlara devam ediyorum. Evde çok sıkıldım” dedi.

Şarkıcı, karantina günlerinde en çok canlı yayın yapan isimlerden biri olması hakkında ise, “Herkes bana ‘kendini sakla canlı yayın yapma’ diyor. Kıymetsiz oluyormuşum göz önünde olunca. Ne yapacağım, evde saklanıp turşumu mu kuracağım” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz ay İrlanda’da yaşayan eski eşi Chloe Loughnan’ın nafakasını ödeyemediğini belirten Ortaç, maddi durumu hakkında da bilgi verdi: “Chloe baskı yapmıyor. ‘Ne zaman paran olursa o zaman öde’ dedi. Ama biz daha ölmedik, zaten artık nafakasını ödüyorum.”

Serdar gelecek o filmi izleyecek

Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın hazırladıkları “Magazin Noteri” programına konuk olan “2 Gözüm Ahmet” filminin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın linç edilmekten güçlükle kurtarıldığı 1999 yılındaki olaylı MGD gecesi hakkında konuştu. Şavata, orada yaşananları filmde birebir yansıttığını açıkladı.

Şavata, Serdar Ortaç’a da bir çağrıda bulundu: “Serdar Ortaç herkesten cesur, yürekli ve pak. Çünkü 50 defa özür diledi ve ‘hata yaptım’ dedi. Ona karşı kötü duygumuz yok. Ama yapacağı tek bir şey var. Benimle filmi izleyecek. Ben de onu alnından öpeceğim...”