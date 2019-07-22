Serdar Ortaç eşinin omzuna el atamadığı için isyan etti

Boşanacakları haberleriyle gündemi uzun süre meşgul eden Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın arasındaki boy farkına şarkıcıdan ilginç bir yorum geldi.

Önceki akşam Didim'deki bir otelde sahneye çıkan Serdar Ortaç konser öncesi samimi açıklamalarda bulundu.

"UZUN BOYLU OLMAK İSTERDİM"

İlk kez eşi ile arasındaki boy farkının kendisini rahatsız ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Benim boyun 1.67 cm. Eşim Chloe benden uzun, 1.77 cm boyunda. Karımın omzuna el atmak istiyorum, atamıyorum. Dünyaya bir daha gelsem uzun boylu olmak isterdim." dedi.

"BEN CÜCE DEĞİLİM"

Serdar Ortaç, eşiyle olan boy farkından dolayı daha önce de dert yanmıştı. Ortaç, "Chloe ile aramızdaki boy farkı bazen sorun oluyor. Bana 'Ben uzun boylu değilim sen kısasın' diyor. Türk standardı 1.67 ben 1.69'um karım 1.80 topuklu giyiyor oluyor 2 metre, ben cüce değilim o uzun boylu ben ona 'zürafa' diyor muyum?.." ifadelerini kullanmıştı.