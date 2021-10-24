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Serdar Ortaç konseri sonrası yumruklar konuştu

Serdar Ortaç konseri sonrası yumruklar konuştu

Karabük’te sahne alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hayranlarıyla birbirinden güzel parçaları seslendirirken, konser sonrası iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Serdar Ortaç, özel bir etkinlik için konser vermek üzere Karabük’e geldi. Sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı görebilmek için binlerce kişi etkinlik alanındaki yerini aldı. Ortaç, birbirinden güzel parçalarını hayranları ile birlikte söylerken Karabüklülere unutulamayacak bir gece yaşattı.

ORTALIK KARIŞTI

Şarkıcı Ortaç’ın konserini tamamlamasının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken yumruklar havada uçuştu.

Polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından olay sona erdi.

Etiketler serdar ortaç kavga konser
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