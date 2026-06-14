Serdar Ortaç MS atağı iddialarını yalanladı: ''Gayet iyiyim, konserlere devam"

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın ağır bir atak geçirerek 15 gündür hastanede tedavi gördüğü ve konserlerini iptal ettiği iddia edilmişti. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlayarak "Gayet iyiyim, konserlere devam" dedi.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç'ın sağlık durumu hakkında ortaya atılan son iddialar hayranlarını ve sanat dünyasını korkutmuştu.

Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçının, ağır bir atak geçirerek 15 gündür hastanede müşahede altında tutulduğu ileri sürüldü.

Ancak Ortaç, sosyal medya üzerinden yaptığı net açıklamayla bu haberlere son noktayı koydu.

Sanatçının MS hastalığına bağlı ağır ataklar geçirdiği, bu nedenle son 15 günü hastanede tedavi altında geçirdiği ve önündeki tüm konserlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığı öne sürülmüştü.

Ortaç'tan Anında Yalanlama

Hakkında çıkan haberlerin basına yansımasının ardından kişisel sosyal medya hesabından kısa ve net bir mesaj paylaşan Serdar Ortaç, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

"Konserlere Devam"

Ünlü popçu yaptığı paylaşımda, "Haberler yalan. Gayet iyiyim. Konserlere devam" ifadelerini kullanarak sağlık durumunun yerinde olduğunu ve sahne programında herhangi bir aksama yaşanmayacağını hayranlarına müjdeledi.