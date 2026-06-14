  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Serdar Ortaç MS atağı mı geçirdi ? Konserlerini iptal ettiği öne sürüldü

Serdar Ortaç MS atağı iddialarını yalanladı: ''Gayet iyiyim, konserlere devam"

Serdar Ortaç MS atağı iddialarını yalanladı: ''Gayet iyiyim, konserlere devam"
Güncelleme:

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın ağır bir atak geçirerek 15 gündür hastanede tedavi gördüğü ve konserlerini iptal ettiği iddia edilmişti. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlayarak "Gayet iyiyim, konserlere devam" dedi.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç'ın sağlık durumu hakkında ortaya atılan son iddialar hayranlarını ve sanat dünyasını korkutmuştu.

Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçının, ağır bir atak geçirerek 15 gündür hastanede müşahede altında tutulduğu ileri sürüldü.

Ancak Ortaç, sosyal medya üzerinden yaptığı net açıklamayla bu haberlere son noktayı koydu.

Sanatçının MS hastalığına bağlı ağır ataklar geçirdiği, bu nedenle son 15 günü hastanede tedavi altında geçirdiği ve önündeki tüm konserlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığı öne sürülmüştü.

Ortaç'tan Anında Yalanlama

Hakkında çıkan haberlerin basına yansımasının ardından kişisel sosyal medya hesabından kısa ve net bir mesaj paylaşan Serdar Ortaç, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

"Konserlere Devam"

Ünlü popçu yaptığı paylaşımda, "Haberler yalan. Gayet iyiyim. Konserlere devam" ifadelerini kullanarak sağlık durumunun yerinde olduğunu ve sahne programında herhangi bir aksama yaşanmayacağını hayranlarına müjdeledi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor
Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor
SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
Türkiye'nin 80 milyon yıllık doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor
Türkiye'nin 80 milyon yıllık doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor
Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu!
Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu!
Etiketler ms atağı serdar ortaç ms MS Hastalığı sağlık durumu magazin Serdar Ortaç konserleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sağanak yağışlar bir ilimizi daha vurdu! Ortaya çıkan manzara inanılır gibi değil! Sağanak yağışlar bir ilimizi daha vurdu! Ortaya çıkan manzara inanılır gibi değil! ABD ve İran anlaştı; Trump, nükleer uzlaşmayı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu ABD ve İran anlaştı; Trump, nükleer uzlaşmayı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu yıllar sonra yeniden birarada Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu yıllar sonra yeniden birarada Türkiye'de yaz aylarının sessiz katili bir can daha aldı! Türkiye'de yaz aylarının sessiz katili bir can daha aldı! Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü açıkladı: CHP'de 3 kritik isim daha görevden alınacak! Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü açıkladı: CHP'de 3 kritik isim daha görevden alınacak! Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı Çöplükte vahşet! 1 aylık bebek cesedi bulundu Çöplükte vahşet! 1 aylık bebek cesedi bulundu Ünlü ekonomistten gram altında yatırımcıları heyecanlandıracak tahmin Ünlü ekonomistten gram altında yatırımcıları heyecanlandıracak tahmin Ajda Pekkan'dan konser arasında çok konuşulacak itiraf Ajda Pekkan'dan konser arasında çok konuşulacak itiraf
Türkiye'nin 10 yıldır çözülemeyen gizemli bulmacasının ünü sınırları aştı Türkiye'nin 10 yıldır çözülemeyen gizemli bulmacasının ünü sınırları aştı Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin acımasız eleştirilere sahneden yanıt verdi Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin acımasız eleştirilere sahneden yanıt verdi Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu! Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu! Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var Rize'de facia: Kayıp genç ölü bulunurken AFAD'ın botu devrildi; 1 personel hayatını kaybetti! Rize'de facia: Kayıp genç ölü bulunurken AFAD'ın botu devrildi; 1 personel hayatını kaybetti! İslam Memiş altın, gümüş ve Dolar kuru için tarih verip uyardı İslam Memiş altın, gümüş ve Dolar kuru için tarih verip uyardı Trafik polislerinden vatandaşa darp videosu sonrası çifte soruşturma! Trafik polislerinden vatandaşa darp videosu sonrası çifte soruşturma! MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı ''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı! ''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı! Muharrem İnce ''CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır'' deyip çözüm önerisini açıkladı Muharrem İnce ''CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır'' deyip çözüm önerisini açıkladı