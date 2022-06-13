Serdar Ortaç sahnede yere kapaklandı

Serdar Ortaç son konserinde bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Çevresindekiler Serdar Ortaç'ın yardımına koşarken, Ortaç "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü popçu Serdar Ortaç konserinde talihsiz anlar yaşadı. Bu yıl şarkı yapamama sebebinin borçları olduğunu söyleyen Ortaç "Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım" demişti. Kendine çalışma zamanının geldiğini söyleyen Ortaç sahnede bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki sanatçı konserine kaldığı yerden devam etti. Tv100'ün haberine göre Serdar Ortaç o sırada şunları söyledi:

"Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştü iki dakika ne olur yani... Ama güzel düştüm ama... Bırak ben Gülben miyim?"

"Borçlar belimi büktü" diyen Serdar Ortaç kaç para borç ödediğini açıkladı

Ortaç'ı izleyenler arasında annesi de vardı. Konser sırasında ses sisteminde de arıza çıktı.

Gülben Ergen de geçtiğimiz aylarda konserinde rahatsızlanarak bayılmıştı.