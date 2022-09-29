  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu: Evin görüntüleri ortaya çıktı

Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu: Evin görüntüleri ortaya çıktı

Kumar borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç'ın elinde kalan son malını satacağı iddia edilmişti. Ortaç'ın satacağı evinin görüntüleri ortaya çıktı.

Kumar ve nafaka borçlarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç'ın elinde kalan son evi de satılığa çıkardığı iddia ediliyordu. 15 milyon lira borç ödedikten sonra İstinye'deki evini de satacağına dair iddialar gündemdeyken Seren Serengil bir iddiada bulundu.

İstanbul’un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de ortaya çıktı.

O YAPIMCIYA BORÇLANMIŞ
Seren Serengil açıklamasında "Serdar ile konuştum evi filan satmıyor, sonradan Polat Yağcı onun bütün borçlarını ödedi ona borçlandı şimdi Polat onu işe gönderiyor durumu iyi. 'Evimi seviyorum, satmaya düşünmüyorum' diye mesaj attı" dedi.

Arto ise açıklamasında "Polat iyi bir yatırım yaptı, Serdar'ın ona borcu oluyor. Bunu bir sürü sanatçıya yapıyor her iki tarafta kârlı önden para alıyorsun" dedi.

Etiketler serdar ortaç ev
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçeliler ile Beşiktaşlılar gece yarısı birbirlerine girdi!
Hande Sarıoğlu'ndan ''enerjik'' paylaşım! Dekoltesi olay oldu
Zinayı belgelerle kanıtlayan kadına soğuk duş
Berfu Yenenler'den ''memelerin yok'' yorumlarına videolu yanıt
Kayınpeder dehşeti! ''Kızına yakıştıramadığı'' damadını öldürdü
Cumhurbaşkanlığı’nın bir günlük gideri açıklandı: Asgari ücretin bin 818 katı!
Ankara kulislerinden dikkat çeken iddia: Mansur Yavaş adaylık kararını verdi
Fatih Altaylı son anketi ''yüzde 50'yi geçebilen tek aday var'' diyerek açıkladı
Asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti'den yeni açıklama
İşte Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü