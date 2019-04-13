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  3. 13 Nisan 2019 12:09

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan dudak uçuklattı

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın tek bir sosyal medya paylaşımından 30 bin lira kazandığı ortaya çıktı.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan dudak uçuklattı
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Aylardır magazin gündemini boşanacakları iddiasıyla meşgul eden Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan evliliklerinde sorun olmadığını söyleyerek iddialara son noktayı koymuştu.

Serdar Ortaç'la evliliği sayesinde şöhreti yakalayan Chloe Loughnan Instagram'da yaptığı paylaşımlarla cebini dolduruyor. Serdar Ortaç'la evliliği sayesinde Türkiye'de şöhreti yakalayan Chloe Loughnan da 'sosyal kazancı' seçti.

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN İZİNDEN GİTTİ

Pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan, geçtiğimiz aylarda ticarete atıldı. Modelliğin yanı sıra kendi ismini taşıyan detoks içecekleri sayesinde de gelir kapısı elde eden Chloe Loughnan, şimdi de birçok ünlü ismin izinden gitti.

ORTALAMA KAZANCI 30 BİN LİRA

Takvim'in haberine göre, son dönemde Ortaç'tan boşanacağına dair dedikodularla manşetlerden inmeyen 27 yaşındaki güzel, Instagram'dan yaptığı reklam içerikli paylaşımlar sayesinde kısa sürede yüklü bir kazancın sahibi oldu. İrlandalı güzelin, Instagram'da yaptığı tek bir paylaşım için ortalama kazancı 30 bin lira.

Serdar Ortaç boşanıyor mu ? Bir açıklama dahaSerdar Ortaç boşanıyor mu ? Bir açıklama daha

 


 
 
 

Chloe Loughnan
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