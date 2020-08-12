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  3. 12 Ağustos 2020 12:17

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den olay dans!

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla adından söz ettirdi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den olay dans!
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İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz sene ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'la olan 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Kusursuz fiziğiyle verdiği her pozla kendine hayran bırakan model, son olarak dans videosunu sevenlerinin beğenisine sundu.

TİŞÖRTÜNÜ KALDIRIP DANS ETTİ
Yaz aylarını tatil yaparak geçiren model, dün bir arkadaşıyla kayalıkların üzerinde uzanarak deniz manzarasının tadını çıkardı. Eğlenceli halleriyle tanınan Chloe, üzerinde siyah tişörtü bir anda kaldırarak bikinisiyle dans etti. Model, eğlenceli hallerini de takipçileriyle paylaştı.

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