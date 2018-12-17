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  3. 17 Aralık 2018 11:48

Serdar Ortaç'tan boşanma sinyali

Uzun süredir İrlandalı model eşi Chloe Loughnan ile ayrılacağı konuşulan Serdar Ortaç, önceki akşam boşanma sinyali verdi.

Serdar Ortaç'tan boşanma sinyali
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İrlandalı model eşi Chloe Loughnan ile ayrılık dedikodularını sürekli geçiştiren Serdar Ortaç, boşanmayla ilgili ilk kez konuştu. Önceki akşam Gece Nakkaştepe adlı mekanda sahne alan Ortaç, soruları yanıtladı. Popçu, ABD'de modellik yapan ve Ekim'de motor kazası geçiren eşi hakkında şunları söyleyip ayrılık sinyali verdi: "Hanım şu an İrlanda'da. Aramızda ne olacak bilmiyorum! Tüm yaraları kapandı. Tamamen iyileştiğinde eve gelecek, oturup konuşacağız. 'İşi gücü bırak, yeniden başlayalım. Evinde otur' diyeceğim. Ben evlilikten yanayım, bitsin istemiyorum. Fakat biz yapamıyoruz derse, 'Nasip' deyip ayrılırız."

YOLUN SONU GELDİ Mİ?

48 yaşındaki popçunun bu açıklaması, kendisinden 22 yaş küçük eşi Chloe ile 4 yıllık evliliğinde sona geldiklerini düşündürdü.

ORTAÇ'A ABD'Lİ HAYRAN

Mekanda Serdar Ortaç'tan önce sahne alan ABD'li şarkıcı Maya Azucena, popçuya hayran olduğunu söyledi.

Bodrum'u Güneş değil Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan yaktıBodrum'u Güneş değil Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan yaktı

 

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