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Serdar Ortaç'tan konserde büyük terbiyesizlik: ''Ağzına sı.tı!''

Serdar Ortaç'ın konser sırasında oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor mücadelesiyle ilgili yaptığı "Adana Demirspor bu hafta ağzına sı*tı" açıklamasıyla tepkileri üzerine çekti.

Şarkıcı Serdar Ortaç, Beşiktaş Adana Demirspor karşılaşması sırasında verdiği konserde skorun 3-0'dan 3-3'e geldiğini öğrenince şarkıyı durdurdu.

Ortaç'ın "Adana Demirspor bu hafta ağzına s... Helal olsun Adana" şeklindeki sözleri ve yaptığı el hareketi Beşiktaş taraftarını kızdırdı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, bir etkinlik sırasında 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili yorumda bulunan Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı. 

SERDAR ORTAÇ ÖZÜR DİLEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Serdar Ortaç ise "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler serdar ortaç beşiktaş adana demirspor tepki terbiyesizlik
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