  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Serel Yereli banyoda iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı

Serel Yereli banyoda iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı

Serel Yereli banyoda iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı

Yurt dışına çıktığından bu yana son derece dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Serel Yereli iç çamaşırlı pozuyla gündeme geldi.

Oyuncu olarak başladığı kariyerinde müzik eğitimi almak üzere yurt dışına çıkan ve burada yaptığı çalışmalarla kariyerinde yeni basamaklar tırmanan Serel Yereli, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Bodrum Masalı isimli dizide oynadığı rolle ünlenen Serel Yereli, İngiltere’de yaşıyor. Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yereli, son olarak iç çamaşırlı pozuyla dikkat çekti.

Banyoda küvetin kenarına oturan ve siyah küloduyla aynadan fotoğraf çeken Serel Yereli paylaşımına ise "Deniz kenarında kafayı çektik" notunu düştü.

 

Etiketler iç çamaşır poz Serel Yereli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu
Kredi kartında ve otomobil kredisinde taksit sayıları bir kez daha değişti
Fiyatı 7 bin lira! Aracınızdaki o parça çalınmış olabilir
Evine girdiği genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı! Dehşet anları kamerada
Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan dibi gördü!
İşten çıkarma yasağı bitince hepsini kovdular
Kaçmalarına izin vermeyin, bulun bu şerefsizleri! Türk Lirası'na, Türkiye'ye büyük hakaret!
Makyajsız yakalanan Göksel'in paniği kamerada
Tosuncuk neden teslim oldu? Mehmet Aydın'la ilgili bomba iddia
Yerli askeri araç Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da