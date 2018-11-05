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  3. 05 Kasım 2018 16:09

Serel Yereli isyan etti: ''Bıktım''

Paylaşımlarıyla olay yaratan Serel Yerel, sosyal medyadan isyan etti.

Serel Yereli isyan etti: ''Bıktım''
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Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren, bir süre önce İngiltere'ye giderek burada müzik eğitimi almaya başlayan Serel Yereli, hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

Oyunculukla başlayan kariyerinde müziğe yönelten Serel Yereli, eğitim almak üzere geçtiğimiz aylarda İngiltere’ye gitmişti. Burada katıldığı etkinliklere dair paylaşımlarda bulunan Yereli, sosyal medya hesabından bir takipçisinin kariyer seçimi hakkında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

İngiltere'de başarı elde edemeyeceği yönündeki mesajların Türk takipçilerinden geldiğini belirten Yereli, bu tarz insanların kendisinden uzak durmasını istedi.

22 yaşındaki oyuncu, "Neden bir yere varamayacağımı söyleyenlerin hepsi Türk acaba? Bu birbirimizi aşağı çekme çabası neden? Çok iyi gidiyorum güzel kardeşim. Allah aşkına negatif enerjini ve aşağılık komplekslerini benden uzak tutsun sen ve sen gibiler. Bıktım" ifadelerini kullandı.

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