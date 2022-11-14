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  3. Seren Serengi o teröristin fotoğrafını paylaşarak isyan etti

Seren Serengi o teröristin fotoğrafını paylaşarak isyan etti

Seren Serengi o teröristin fotoğrafını paylaşarak isyan etti
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Taksim'i kana bulayan terörist Ahlam Albashir PKK tarafından özel olarak yetiştirildiğini itiraf etti.Seren Serengil de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla isyan etti.

Suriye uyruklu Ahlam Albashir Taksim'i kana buladı, 6 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Bombayı Taksim'de bir banka bırakıp kaçan terörist yakalandı. Teröristin fotoğrafları basına da yansıdı.

Seren Serengil de PKK tarafından özel olarak yetiştirildiğini itiraf eden teröristin fotoğrafını paylaşarak isyan etti.

Serengil paylaşımında "Biz TC vatandaşı olarak Türkiye'ye girerken ve çıkarken aranıyoruz. Biz bu Suriyelileri istemiyoruz bu ülkede ya. Bak başımıza ne geldi hepsi sınır dışı edilsin. Bunlara cezaevi beş yıldızlı otel olur" dedi.

Etiketler seren serengil terör
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