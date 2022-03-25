Seren Serengil, Acun Ilıcalı'nın eski eşini kızdırdı

Seren Serengil canlı yayında Acun Ilıcalı ve eski karısı Zeynep Yılmaz'ın barışacağını hissettiğini söyleyince ortalık karıştı.

Seren Serengil Şeyma Subaşı'nı eleştirirken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ı öve öve bitiremedi. Seren Serengil o açıklamasında Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya ile aşkını unutup "Ben ne hissediyorum Acun'la Zeynep barışacak gibi hissediyorum" dedi.

Zeynep Yılmaz bu sözlerden rahatsız oldu ve Seren Serengil'e mesaj attı. Arto konuşmasında "Zeynep çok klas" deyince Seren Serengil araya girdi. Seren Serengil canlı yayında "Ben de aynı fikirdeyim ama Zeynep bundan çok rahatsız geçen bana mesaj attı. 'Sero sen bunları söylüyorsun ben söylettiriyorum zannedecekler' demiş. Hiç kimse böyle düşünemez, kimse bana bir şey söyletemez. Benim doğrum bu. Her zaman istiyorum birbirinize çok yaşıyorsunuz" dedi.