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  3. 17 Eylül 2020 17:41

Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı

Fransa'da 2018 yılında nikah masasına oturan Yaşar İpek ile Seren Serengil, anlaşmalı olarak boşandı. İkili birbirlerinden herhangi bir şey talep etmedi.

Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı
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Yaşar İpek ve Seren Serengil arasındaki boşanma davasının ilk duruşması mart ayında görülmüştü. Bugün saat 15.30'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen davada mahkeme Serengil ile İpek'in boşanmalarına karar verdi. Anlaşmalı olarak boşanan Serengil ile İpek'in birbirlerinden herhangi bir şey talep etmedikleri öğrenildi.

Yaşar İpek, adliyede avukatıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

DHA

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