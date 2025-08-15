  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü sanatçı ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum!''

Seren Serengil ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum''

Seren Serengil ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum''
Güncelleme:

Şarkıcı Seren Serengil, yeniden siyasete girme kararı verdiğini "Bugün çok midem bulanıyor. Siyasete girmekten vazgeçmiştim şu anda tamamen fikrim değişti. Girmeye karar verdim. Destekleyecekseniz ben hazırım" diyerek duyurdu.

Şarkıcı Seren Serengil, yeniden siyasete girme mesajı verdi. Daha önce açıklama yaparak siyasete gireceğini söyleyen Serengil buna ilişkin bir adım atmamıştı.

Dün siyaset gündeminde çok konuşulan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesinin ardından Serengil yeniden siyasete girme kararı verdi. Serengil yaptığı açıklamada, "Bugün çok midem bulanıyor. Siyasete girmekten vazgeçmiştim şu anda tamamen fikrim değişti. Girmeye karar verdim. Destekleyecekseniz ben hazırım" dedi.

text-ad
Etiketler seren serengil siyaset midem bulandı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş kendi evinde zor kazandı, taraftar isyan bayrağını açtı! Beşiktaş kendi evinde zor kazandı, taraftar isyan bayrağını açtı! Bir yol verme cinayeti daha: 1 genç öldürüldü, 2 kişi yaralandı! Bir yol verme cinayeti daha: 1 genç öldürüldü, 2 kişi yaralandı! CHP'li bir belediye başkanı daha gözaltına alındı! CHP'li bir belediye başkanı daha gözaltına alındı! Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda yağmur ve fırtına! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda yağmur ve fırtına! Güpegündüz ellerinde çekiç ve sopalarla trafikte birbirlerine girdiler! Güpegündüz ellerinde çekiç ve sopalarla trafikte birbirlerine girdiler! Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu Güzel oyuncunun pozlarını gören ''manken misin yoksa oyuncu mu'' diye sordu! Güzel oyuncunun pozlarını gören ''manken misin yoksa oyuncu mu'' diye sordu! Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza: 1 kişi öldü! Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza: 1 kişi öldü! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha
Marmara'da yine mide bulandıran müsilaj alarmı: 822,5 milyon TL ceza kesildi! Marmara'da yine mide bulandıran müsilaj alarmı: 822,5 milyon TL ceza kesildi! İki evladımızın şehit düştüğü orman yangınında korku dolu anlar kamerada! İki evladımızın şehit düştüğü orman yangınında korku dolu anlar kamerada! Sucuktan peynire, baldan zeytinyağına... Onlarca marka tek tek ifşa edildi! Sucuktan peynire, baldan zeytinyağına... Onlarca marka tek tek ifşa edildi! YÖKDİL sonuçları açıklandı YÖKDİL sonuçları açıklandı Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu Brezilya'da derslere girdi! Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu Brezilya'da derslere girdi! Direksiyon başındaki ''canavar'' tartıştığı sürücüye kılıçla saldırdı! Direksiyon başındaki ''canavar'' tartıştığı sürücüye kılıçla saldırdı! Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem Taylor Swift'in yeni albümü de, yeni imajı da olay oldu! Taylor Swift'in yeni albümü de, yeni imajı da olay oldu!