  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Seren Serengil Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklıkla ilgili konuştu

Seren Serengil Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklıkla ilgili konuştu

Seren Serengil Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklıkla ilgili konuştu

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programında Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç'ın hafta sonu ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Seren Serengil, yakın arkadaşı olan Serdar Ortaç'ın o görüntüsünün ardından açıklamalarda bulundu. Serengil Ortaç'ın rahatsız olduğunu ve sürekli aşırı şekilde terlediğini ifade etti.

Seren Serengil Serdar Ortaç'in ilaçlarla birlikte alkol tükettiğinde çok terlediğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben bunun terleme olabileceğini düşünüyorum. Ter içinde oluyor sahnede. Daha önce de masaya geldi vermedik bunu. Aslında alkolü içmediği zaman sahneye coşturuyor. Ama alkol aldığında aşırı terleme oluyor belki pantolonda da olmuştur. İhtimal vermek istemiyorum. Belki terliyoruz o olabilir" dedi.

Flaşlar patladı, Serdar Ortaç ''rezil'' olduFlaşlar patladı, Serdar Ortaç ''rezil'' olduGündem

 

Etiketler seren serengil pantolon serdar ortaç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan'a canlı yayında fırça: ''Ya bırak şimdi...''
Çoğu çalışan bu hakkını bilmiyor! 8 maaş tazminat alabilirsiniz
TL'deki değer kaybı kuyruğu kamerada
1915 Çanakkale Köprüsü'nde hesap şimdiden tutmadı
Kan donduran itiraf: ''Çocuklarımın önünde tecavüze uğradım!''
Tarlasını süren çiftçi buldu! Dünyada eşi benzeri yok
Tarife ayarı ile ''köpüğü'' alınan elektriğe dev zam geliyor
Sıfır ya da 2. el fark etmez! Otomobil alacaklara bir kötü haber daha
İstanbul'daki barış zirvesi öncesi Zelenskiy'den sürpriz adım
Murat Övüç'ten olay paylaşım; erkek arkadaşıyla evleniyor!