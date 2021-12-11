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Seren Serengil tekrar hastaneye kaldırıldı

Seren Serengil tekrar hastaneye kaldırıldı

Mide aldırma ameliyatı sonrası, damping sendromu, halk arasında zayıflama hastalığı olarak bilinen hastalığa yakalanan Seren Serengil tekrar hastaneye kaldırıldı. Serengil’in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.

Hastanaye yatan Seren Serengil sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Flash TV’de Seren Serengil’in sağlık durumu gündeme geldi.

Seren Serengil sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada;

“Merak etmişsiniz iyiyim… aslında hastaneye yatırılmam damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Ama ben sadece sabahları doktor gözetimi ve eşliğinde sadece yayın için  saat izin alabildim ama sonrası serumumu almak zorundayım çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor organlarım  kötü durumda… ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam  edeceğim ki vücut ameliyatı kaldırsın dün gece nefes alamadım gece uykumdan uyandım ama  bugün daha iyiyim tek tek cevap veremedim durumum şimdilik bu dualarınız için iyi dilekleriniz için o kadar teşekkür ederim ki aldığım serum kadar iyi hissettiriyor insan böyle durumdayken daha çok sarıp sarmalanmak istiyor. İyi ki varsınız” dedi.

Bu açıklamanın ardından Flash Tv’de yer alan Al Sana Haber programında Seren Serengil’in sağlık durumu gündeme geldi. Programda; Seyhan Soylu: “Damardan besleniyormuş yediğini de hazmetmiyormuş” dedi.

Mustafa Tohma ise “Pankreas ve karaciğer iflas boyutunda. Kemik erimesi başladı. 4 cm boyu kısaldı.” dedi.

SEREN SERENGİL’İN HASTALIĞI NE ?

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmıştı. Karaciğerini kaybetmek üzere olduğunu söyleyen Serengil Yavaş Yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum. 

DAMPİNG SENDROMU (ZAYIFLAMA HASTALIĞI) NEDİR ?

Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir. Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır.

Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ile 30 dakika aralığında gerçekleşir ve kişilerde ishal, kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur.

Etiketler seren serengil mide aldırma ameliyat hastane
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