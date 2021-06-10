Seren Serengil vasiyet videosu çekti!

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'in son paylaşımı olay yarattı.

Geçirdiği mide ameliyatlarının ardından sağlık problemleriyle boğuşan Seren Serengil, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Köpeklerine düşkünlüğü ile bilinen Serengil, vasiyet videosu çektiğini şu sözlerle anlattı:

"Noynoy ve Tokyo bensiz nasıl yaşar? Onlara kim bakar? Benim gibi gözünden kim sakınır? Kim kendinden önce onları düşünür? Olamayacağını biliyorum ya, ondan korkuyorum bana bir şey olmasından..

Bu sabah; “Su içmeliyim, su içmeliyim, su içmeliyim” telkininde bulundum... Yine kendim için değil onlardan ayrılmamak için. Dün vasiyet videosu çektim telefonumda. Olur da aniden bir şey olur diye. Hayat bu.

Ben başıma geleni kabullenen hastalık oldu diye kendimi yatağa bağlayacak biri değilim. Savaşçıyım ben. O nedenle bir gün hastanede, bir gün karşınızda görüp şaşırtıyorum sizi. Nasıl olur da bu kadar hastayken ayakta diyorsunuz, doktorlarla inatlasmalarımı, yayına gitmem gerekiyor demelerime, şahit olsanız o zaman daha iyi anlarsınız.

Bendeki yaşam aşkını ve mesleğimi sevişimi ama bir gün gelir savaşamayabilirim de... Yenilebilirim de... Her şey olabilir... Ama ben yine savaşıp kilo alıp iyileşip Allah'ın bana verdiği güzel yaşamımı uzatmaya ve siz sevdiklerimden ailemden köpeklerimden ayrılmamak için elimden geleni yapacağım.