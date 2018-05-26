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  3. 26 Mayıs 2018 10:42

Seren Serengil ve Yaşar İpek evlendi

Şarkıcı çift Seren Serengil ve Yaşar İpek Fransa'da dünya evine girdi.

Seren Serengil ve Yaşar İpek evlendi
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Şarkıcı çift Seren Serengil ve Yaşar İpek, büyük bir sürpriz yapıp Fransa'da dünya evine girdi.

Seren Serengil, bir süredir birlikte olduğu Yaşar İpek ile 8 Haziran'da evleneceğini açıklamıştı. Ünlü çift, çıktıkları Fransa tatilinde nikah masasına oturdu.

Instagram hesabından Yaşar İpek ile fotoğrafını paylaşan Serengil, kalp emojisi ile birlikte "Sevdiklerimizle" notunu yazdı.

100 BİN LİRALIK NİŞAN

Çift, Şile'de aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmamıştı. Seren Serengil, konuyla ilgili "Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı" demişti.

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