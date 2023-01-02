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Seren Serengil veteriner fiyatlarına tepki: Beş köpeğimin aylık masrafı 30 bin TL

Seren Serengil veteriner fiyatlarına tepki: Beş köpeğimin aylık masrafı 30 bin TL
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Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, bakımını üstlendiği köpeklerinin veteriner ücretlerine tepki gösterirken, uygulanan muameleden de memnun olmadığını dile getirdi.

Hayvanseverliliğiyle bilinen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, bir süredir köpeğinin ameliyat süreciyle ilgileniyor. Köpeğinin iyileşmesi için günlerdir uğraşan Serengil, veterinere verdiği ücretlere sessiz kalamadı.

"Para aynı muamele aynı değil"
Instagram hesabından köpeğinin tedavi masraflarının yer aldığı makbuzu yayınlayan Seren Serengil, "Noynoy'un fıtık ameliyatı 18 bin TL. Helali hoş olsun da benim beş köpeğim var aylık veteriner, mama, kuaför bakımları 30 bin TL'yi buluyor. Hayvanlar için veteriner ücretleri insanlara uygulanan rakamlarla aynı niye muamele aynı değil? Niye hakları aynı değil?" diyerek sitem etti.

Etiketler seren serengil veteriner ücret
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