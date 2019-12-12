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  3. 12 Aralık 2019 13:44

Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’na olay gönderme

Şeyma Subaşı'nın kafesini kapatacağını açıklamasının ardından Seren Serengil'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’na olay gönderme
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İlginç namaz açıklamasıyla yine gündeme gelmeyi başaran Şeyma Subaşı, YouTube hesabındaki programında sürekli yurt dışına çıktığı ve çok yoğun olduğu için Bebek’teki lüks kafesini kapatabileceğini söyledi. Subaşı’nın eski eşi Acun Ilıcalı tarafından açılan kafesini bir süredir kapatacağı konuşuluyordu.

Subaşı’nın bu açıklamasının ardından Seren Serengil flaş bir yorum yaptı. Subaşı’nın Acun Ilıcalı ile tanışıp, ilişkiye başlamasına vesile olan “Var Mısın Yok Musun” yarışmasındaki günlerini hatırlattı ve “En iyisi kutu açsın yine bak onda çok başarılıydı” dedi.

 

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