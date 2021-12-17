Seren Serengil'den veda videosu

Organları iflas etmeye başlayan Seren Serengil bir veda videosu paylaştı.

Seren Serengil'in sağlık durumu merak konusu oldu. Zayıflık uğruna ameliyatlar olan ve dumping sendromuna yakalanan Serengil günden güne eriyor. En son 43,5 kiloya kadar düştüğünü belirten sunucunun organları da iflas etmek üzere olunca ameliyat için adım attı.

Bu sabah ameliyata giren Seren Serengil'in ameliyatı 3 saat sürdü. Risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini açıklayan Serengil ameliyata alındı.

SEREN SERENGİL SAĞLIĞI NASIL?

Bircan Bali Serengil'in sağlık durumuyla ilgili “Seren Serengil’in durumu iyi, ameliyattan çıktı. Mustafa Tohma (Seren Serengil’in sevgilisi) beni aradı, ameliyattan çıktığını birkaç saat uyutulacağını söyledi. Ameliyatta gereken tüm müdahaleler yapılmış” dedi.

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ameliyathanenin önünden paylaşım yapmıştı. Seren Serengil'in sevgilisi paylaşıma "Dualarınız bizimle olsun. İyi olacaksın hayatım" notunu düştü.

VEDA VİDEOSU GÖNDERDİ

Seren Serengil ameliyata alınmadan hemen önce bir veda videosu çekti. Serengil paylaşımında "Hakkınızı helal edin" dedi. Serengil "İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat... " dedi.

"ZOR BİR AMELİYAT OLACAK"

Seren Serengil daha önce yaptığı açıklamada "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" demişti.