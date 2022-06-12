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  3. Seren Serengil'in ''gençlik'' formülü mide bulandırdı

Seren Serengil'in ''gençlik'' formülü mide bulandırdı

Son olarak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ölümden dönen Seren Serengil bu sefer de mide bulandıran "genleşme sırrını" açıkladı. Meğer Seren Serengil'in gençlik sırrı yeni doğmuş erkek bebeklerinin sünnet derisiymiş.

Sosyal medyada gündem olan videoda estetik koçu Emsal Doğan kendisinin alloblast yöntemini uyguladığını ve sırada da Seren Serengil’in olduğunu söylüyor. Alloblast tekniğinin, yeni doğan bebeklerden alınan sünnet derilerinden elde edilen fibroblast hücrelerinin laboratuvar ortamında yüksek teknoloji sayesinde çoğaltılarak kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine dayanan allojenik bir tedavi yöntemi olduğu iddia ediliyor. Son yıllarda popüler olan bu yöntem çok sık yaptırılıyor.

Etiketler seren serengil yeni doğan erkek bebeğin sünnet derisi yeni doğan bebek sünnet deri
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