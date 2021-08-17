Seren Serengil'in korunma talebi reddedildi

Seren Serengil ve modacı Tolga Çam 1 yıl sonra yeniden mahkemelik oldu. Mahkemeye başvuran Serengil'in korunma talebi reddedildi.

Çam, geçen yıl sosyal medyada ünlü bir isme sahnede giymesi için birkaç kostüm verdiğini ama geri alamadığını söylemişti. Bunun üzerine Serengil o kişinin kendisi olduğunu açıklamış ve Çam’ı reklam yapmakla suçlamıştı. Çam da Serengil’in kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Taraflar 1 yıl sonra yeniden karşı karşıya geldi. Bu defa Seren Serengil şikâyetçi oldu.

‘RUH HASTASI DEDİ’

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Seren Serengil, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Tolga Çam’ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü ve korunma talebinde bulundu. Dilekçedeki iddialara göre; Çam, magazin sayfalarındaki bazı haberlerin altına Serengil için “ruh hastası”, “ahlaksız” şeklinde yorumlar yazdı. Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle korunma talebini reddetti.

Hürriyet